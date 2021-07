Ein Viertel der Einwohner ist unter 16 – Das Zürcher «Kinderparadies» heisst Hüttikon In der flächenmässig kleinsten Zürcher Gemeinde leben gemessen an der Bevölkerung so viele Schulkinder wie nirgends sonst im Kanton. Eine Spurensuche im Furttal. Christian Wüthrich

Warnung vor dem Kinde – «Rechnen Sie mit allem»: Plakat vor dem Gemeindehaus an der Hauptstrasse in Hüttikon. Bild: Francisco Carrascosa

Ob es an diesem ominösen Felsen – dem Chindlistein – am Altberg oben liegen mag? Jedenfalls gibt es unten im 950-Seelen-Dorf Hüttikon so viele Junge wie in keiner anderen Zürcher Gemeinde. Jede vierte Person ist hier unter 16-jährig. 25,1 Prozent sind es ganz genau. Das ist der Spitzenwert im innerkantonalen Vergleich. Und es sind satte 8,1 Prozent über dem schweizerischen Mittelwert.

Kein Zürcher Dorf und auch keine Stadt verzeichnete zuletzt einen höheren Kinderanteil gemessen an der Gesamtbevölkerung innerhalb der Gemeinde. Die Daten hierfür wurden 2019 erhoben. Zum Vergleich: Die Stadt Zürich kommt auf einen Kinderanteil von gut 15 Prozent, Winterthur und Uster auf etwas mehr als 17 Prozent.