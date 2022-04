Italien bindet sich an Algerien – Das Ziel ist «Zero Russia» Premier Mario Draghi schliesst eine neue Grosspartnerschaft mit Algerien. Italien will möglichst schnell unabhängig werden von russischem Gas – und riskiert dafür eine neue Abhängigkeit. Oliver Meiler aus Rom

Algeriens Wirtschaft ist stark abhängig von seinen Gasexporten: Italiens Premier Mario Draghi mit seinem Amtskollegen Aymen Benabderrahmane. Foto: AFP

In der Not sind alte Freunde ganz dienlich. Italien besinnt sich gerade mit reichlich Inbrunst seiner alten Nähe zu Algerien, in den vergangenen Jahrzehnten wäre sie beinahe vergessen gegangen. Und natürlich hat auch dieses Besinnen mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, vor allem mit der grossen Abhängigkeit Italiens von russischem Gas. Die Reise von Premier Mario Draghi am Montag nach Algier sollte dazu dienen, dass Algerien bald zum wichtigsten Gaslieferanten der Italiener wird – wichtiger noch als Russland.