Grösstes Zirkusfestival der Schweiz – Das Young Stage setzt sich für den Frieden ein

Die Weltspitze des Zirkusnachwuchses gastiert derzeit wieder in Basel. Sie ist in Shows in der Messe-Event-Halle und in einem Open-Air-Zirkusspektakel auf dem Barfüsserplatz und der Kaserne zu sehen.