Zirkusfestival als Sprungbrett – Das Young Stage Festival zeigt starke Botschaften Bis am 9. November findet das Basler Zirkusfestival in der Eventhalle der Messe Basel statt. Der internationale Zirkusnachwuchs erzählt, was es ihm bedeutet. Vivana Zanetti

Die gemeinsame eröffnende Choreografie wurde in der letzten Woche erarbeitet. Foto: Pablo Wünsch Blanco

Noch bis am 9. November findet das internationale Zirkusfestival Young Stage Basel statt. Nicht mehr wie die letzten Male in einem Zelt auf der Rosentalanlage, sondern gleich nebenan in der Eventhalle der Messe Basel. Der Hauptgrund für diesen Wechsel, der im Frühling 2021 beschlossen wurde: «Wir wollen unseren Eigenfinanzierungsgrad erhöhen», sagt Festivaldirektorin Nadja Hauser. In der Halle können bis zu 500 Zuschauerplätze mehr verkauft werden als im Zelt.

Abgängerinnen und Abgänger der besten Zirkusschulen der Welt sind vergangenes Wochenende angereist. Während der letzten fünf Tage arbeiteten sie am Feinschliff ihrer Auftritte. Wir haben den Zirkusnachwuchs bei den Proben besucht und zum Beruf und zur Veranstaltung befragt. So erleben sie das Festival und das Künstlerdasein während Corona-Zeiten: