Spektakuläre Rettungsaktion – Das Wunder von Tham Luang Taucher retteten 2018 zwölf eingeschlossene Kinder aus einer thailändischen Höhle – «The Rescue» ist der erste von mehreren Filmen darüber. Aber etwas Entscheidendes fehlt. Matthias Lerf

Dort hinten, hinter kilometerlangen Gängen voller Wasser, sind die Kinder. Wie kommen sie wieder raus? Foto: National Geographic

«Eigentlich gelten wir als Spinner», sagt der britische Taucher Rick Stanton, «wir verbringen unsere Wochenenden in dunklen Höhlen unter Wasser, wo wir nichts sehen, uns kaum bewegen können und jeder Fehler zum sicheren Tod führt.» Im Sommer 2018 aber wurden Rick und seine Spinnerkollegen zu Helden.

Am 23. Juni überraschte heftiger Regen zwölf Mitglieder einer Kinder-Fussballmannschaft und ihren erwachsenen Trainer bei einem Ausflug ins Tham-Luang-Höhlensystem in Thailand. Geflutete Zugänge verhinderten eine Rückkehr. Die beim Eingang versammelten Angehörigen wussten tagelang nicht, ob ihre Liebsten überhaupt noch am Leben waren.