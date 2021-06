Ausländerstimmrecht und LGBT-Rechte – Das Wunder von Ausserrhoden Gehört Gender-Fluidität in die Verfassung? Appenzell Ausserrhoden stellt sich derzeit diese Frage – und ist drauf und dran, zum fortschrittlichsten Kanton der Schweiz zu werden. Christoph Lenz (Das Magazin)

Sogar Gott soll aus der Verfassung gestrichen werden: Blick auf Trogen AR. Foto: Philip Frowein

Die Frauen sollten schweigen, schweigen, schweigen, schweigen, schweigen.

Fünfmal sprachen sich die Männer von Appenzell Ausserrhoden zwischen 1971 und 1984 gegen das Frauenstimmrecht aus. Erst 1989 setzten sich die Befürworter knapp durch, an einer denkwürdigen Landsgemeinde in Hundwil. Ausserrhoden war der zweitletzte Kanton der Schweiz, der den Frauen die volle politische Mitsprache gewährte. Ein Nachzügler. Ein Schandfleck.

Heute ist es umgekehrt. Ausserrhoden ist daran, die übrige Schweiz zu überflügeln. Zwei Jahre lang hat eine breit abgestützte Gruppe von Politikerinnen und Bürgern an einer neuen Kantonsverfassung gearbeitet. Jetzt liegt ein Entwurf vor. Es ist in vielen Belangen die fortschrittlichste Verfassung, die die Schweiz je gesehen hat. Und eine der progressivsten in Europa.