«Ein Bäbi mit Locken» – Das wünschen sich Kinder aus armen Familien in Basel zu Weihnachten Der Verein «Eins vo fünf» setzt sich für Kinder aus armutsbetroffenen Familien ein – und viele Baslerinnen und Basler helfen beim Erfüllen von Weihnachtswünschen. Nina Jecker

Carmen Lee hängt bei Bider&Tanner die Weihnachtswünsche ins Schaufenster. Foto: Pino Covino

Der dreijährige Hans hat einen grossen Wunsch zu Weihnachten: Endlich möchte er einen Spielzeuglastwagen besitzen. Seine Familie kann ihm den Wunsch aber nicht erfüllen, weil das Geld knapp ist. Sie hat deshalb für ihn eine Karte des Vereins «Eins vo fünf» ausgefüllt. Der gemeinnützige Basler Verein setzt sich mit Sachleistungen für Kinder ein, deren Familien als armutsbetroffen gelten; sein Name rührt daher, dass laut Studien jedes fünfte Kind in der Schweiz am oder unter dem festgelegten Existenzminium lebt.