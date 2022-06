«Ich begreife das einfach nicht» – Enttäuschung und Mitleid bei Wilsons Förderern Infos einblenden

Am Tag nach dem Urteilsspruch zeigen sich langjährige Förderer von Alex Wilson enttäuscht. Christian Oberer, der den Basler über Jahre als Trainer und Mentor betreut hatte, sagt: «Ich begreife das einfach nicht.» Seit die Gerüchte um ein mögliches Dopingvergehen vor elf Monaten aufgekommen sind, hat Wilson den Kontakt zu Oberer abgebrochen. Als 15-Jähriger war er erstmals bei Oberer im Training aufgetaucht. In der Folge hatte ihn Oberer an die Weltspitze geführt. Bis sich Wilson entschied, seinen Trainingsschwerpunkt nach Amerika zu verlegen. «Dort muss er an die falschen Leute geraten sein», ist sich Oberer sicher. Wilson habe ihm immer vorgeschwärmt, wie gut die Trainings in den USA seien. Von Doping habe er nie gesprochen. «Aber ich hatte immer den Eindruck, dass da etwas faul ist», sagt Oberer. Er vermutet, dass Wilson mit 30 Jahren nochmals etwas versuchen wollte, und stellt fest: «Jetzt muss er selbst schauen, was er macht. Ich kann ihm nicht mehr helfen.»

Christoph Eymann, ein weiterer Förderer von Alex Wilson, verspürt in erster Linie Mitleid. «Seine Begleiter haben immer befürchtet, dass er einmal an die falschen Leute geraten könnte», sagt der ehemalige Nationalrat. Es sei Wilson nie leichtgefallen, Grenzen zu ziehen. Eymann hatte sich als Regierungsrat in den Anfangsjahren für die Karriere von Wilson eingesetzt. «Mit seiner offenen Art hat Alex die Menschen begeistern können. Er war schon immer ein lieber Mensch, den man schnell mochte.» Zuletzt hatte Eymann keinen Kontakt mehr zum Sprinter. «Ich habe immer wieder überlegt, wie es ihm jetzt wohl geht. Er tut mir sehr leid.» (fal)