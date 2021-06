Corona-Massnahmen werden gelockert – Das wird in Frankreich für Schweizer nun wieder möglich Kürzere Ausgangssperre, offene Restaurants: Franzosen erwarten am 9. Juni weitgehende Öffnungen. Die Einreise bleibt relativ schwierig, gerade im Vergleich zu Deutschland. Simon Bordier

Unter Gourmets: Präsident Emmanuel Macron war am Dienstag zu Besuch an einer Hotelfachschule im Südosten Frankreichs. Foto: Keystone

Kann ich ab Mittwoch in Frankreich wieder ins Restaurant?

Viele Freiheiten, die man in der Schweiz seit einigen Wochen oder Monaten kennt, kehren in der Grande Nation erst langsam wieder zurück. Der nächste grosse Corona-Lockerungsschritt ist für den 9. Juni vorgesehen. So können Gaststätten ab Mittwoch nebst Terrassen auch wieder – mit Auflagen – die Innenbereiche öffnen. Das kulinarische Angebot steht grundsätzlich auch Schweizerinnen und Schweizern offen, zum Beispiel Personen, die auf einen Gourmettrip im Elsass aus sind. Allerdings sind solche Abstecher nicht uneingeschränkt möglich.