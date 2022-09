Erneuerbare Energie – Das Windkraft-Projekt in Liestal wird neu bewertet 2018 wurde das Windkraft-Projekt auf dem Schleifenberg in Liestal zur Seite gelegt. Nun könnten die hohen Strompreise die Sachlage nochmals ändern. Momentan wird geprüft, ob die Anlagen doch gebaut werden sollen. Tobias Burkard

Eventuell doch in Liestal? Das Projekt Windkraft könnte nochmals ins Rollen kommen. (Symbolbild) Fot: Madeleine Schoder

Die Lage scheint ernst: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Strompreise in die Höhe schnellen lassen, Bundesrätin Simonetta Sommaruga warnte vor einer Gas- und Strommangellage. Auch in den Baselbieter Gemeinden scheint diese Warnung angekommen. Es wird fleissig nach Lösungen gesucht, eine könnte Windkraft heissen.

Gemäss Informationen von «bajour» wird in der Gemeinde derzeit geprüft, ob das 2018 gescheiterte Windkraft-Projekt nicht doch zustande kommen könnte: «Aktuell sind wir dabei, das Projekt nochmals neu zu bewerten, um einen Entscheid bezüglich Neulancierung fällen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir hierzu keine weiteren Angaben machen», wird Geschäftsführer Tobias Andrist der Energieversorgerin Elektra Baselland (EBL) in «Bajour» zitiert.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die EBL im Rahmen des Windkraft-Projektes 2018 Windmessungen durchführte. Die Resultate waren positiv: «Mit der pro­gnos­ti­zier­ten En­er­gie­men­ge aus drei Wind­tur­bi­nen könn­te re­gio­na­ler Strom für 4‘500 Haus­hal­te ver­sorgt wer­den», schrieb die EBL auf ihrer Website.

Trotzdem scheiterte das Projekt damals. Es waren vor allem finanzielle Überlegungen, die zur Sistierung führten: «Ei­ner­seits ist der Er­halt ei­ner Ein­spei­se­ver­gü­tung sehr un­ge­wiss, auf der an­de­ren Sei­te sind die Strom­prei­se nach wie vor tief und lie­gen un­ter­halb ei­ner für ei­nen In­ves­ti­ti­ons­ent­scheid not­wen­di­gen Höhe», so die Begründung der EBL. Gemäss «bz» hätte die EBL rund 30 Millionen investieren müssen.

Nachhaltige Energie als Thema der Stunde

In weiser Voraussicht liess die EBL trotzdem eine Hintertüre offen, wie «bajour» schreibt: Sie kündigte die Pachtverträge mit der Gemeinde Liestal nie. Dies führt zur Situation, dass das Projekt bei Bedarf reaktiviert werden könnte. Und dieser Bedarf scheint nun da, die hohen Strompreise könnten zu einem Umdenken führen.

Bürgerrat Franz Kaufmann wolle das Thema gemäss «bajour» kommende Woche in seiner Sitzung besprechen, er zeige sich bereits sehr interessiert: «Nachhaltige Energie ist ja das Thema der Stunde», wird Kaufmann in «bajour» zitiert.

Das Projekt wird nicht nur begrüsst. Der Verein «Wind-Still» bekämpft Windenergie im ganzen Kanton – auch in Liestal: Wie auf der Website zu lesen ist, sorgt sich der Verein unter anderem um das Landschaftsbild und die Lärmemissionen der Anlagen.

