Im Zolli-Gehege – Das wichtigste Okapi lebt in Basel Der Bestand der Okapis in Europa stagniert. Bulle Imba soll deshalb wieder neue Gene verbreiten. Anfang Juli ist sein jüngster Sohn zur Welt gekommen – auch dank der Arbeit von Alfred Dill. Lisa Groelly

Alfred Dill mit Okapi-Kuh Mchawi, die er als sehr umgänglich beschreibt. Foto: Lucia Hunziker

Alfred Dill hat den drei Okapis des Basler Zoos gerade frische Äste in die Box gebracht. Momentan hat jedes Tier sein eigenes Abteil. Normalerweise sind die beiden weiblichen Tiere zusammen: «Da Ebony trächtig ist, haben wir die beiden aber getrennt, damit Mchawi sie nicht nervt», erklärt der Tierpfleger. Die 10-jährige Ebony sei von ihrem Naturell her ein eher aufgeregtes Tier, deshalb brauche sie in der Schwangerschaft ihre Ruhe.