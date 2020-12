Christine Richards Rundschau – Das Wichtigste ist unsichtbar Ob Weihnachten oder Börsenspekulation, ob Kunst oder Geldwert: Hauptsache, man glaubt daran. Meinung Christine Richard

Entscheidend bei der Krippe ist die Anbetung einer Geburt. Foto: Manuela Matt

Plötzlich wollen alle Weihnachten in der Familie feiern. Du willst heim und mit allen Verwandten sein. Du setzt dich in die Bahn trotz Ansteckungsgefahr. Du willst die alten Lieder singen trotz Aerosol. Du willst noch einmal hören: «Lasst uns froh und munter sein». Aber es klingt falsch. Stille Nacht, seltsame Nacht; Coronas unsichtbare Macht wacht über allem.

Das Wichtigste ist unsichtbar. Weihnachten ist letztlich etwas, das man nicht sieht. Es ist Atmosphäre. Es ist Erwartung, Wärme, Klang und Duft. Weihnachten ist erfüllt von jenem unsichtbaren Ding, das wir die Seele nennen. Viele Weihnachtsfeste mögen versunken sein, irgendwo in der Erinnerung, auch so eine unfassbare Macht. Aber Weihnachten 2020 wird im Gedächtnis bleiben. Es liegt etwas in der Luft. Corona, unheimlich, unsichtbar wie alles, was wichtig ist.