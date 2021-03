Bachem wird 50 – Das weisse Pulver aus Bubendorf Das Baselbieter Biochemieunternehmen ist nicht nur systemrelevant für die Schweiz, sondern auch für Grossbritannien und die USA. Deshalb ist Bachem einer der Gewinner der Corona-Pandemie. Kurt Tschan

Peptid-basierte Wirkstoffe bilden das Hauptgeschäft von Bachem. Foto: Bachem

Die Geschichte von Bachem beginnt in Liestal mit einem Startkapital von 50’000 Franken. Vor 50 Jahren gründete Peter Grogg zusammen mit seiner Frau und einem weiteren Mitarbeiter ein kleines Unternehmen. 1977 zügelte er nach Bubendorf und baute dort sein Unternehmen zum weltweit führenden Hersteller von Peptiden auf. Mit 964 Angestellten gehört er im oberen Baselbiet inzwischen zu einem der wichtigsten Arbeitgeber und Steuerzahler.

2020 wurde für Bachem zu einem Griff in die Sterne. Der Aktienkurs schoss steil in die Höhe, von 153 Franken pro Aktie zu Jahresbeginn bis 396 Franken Ende Jahr. Dazwischen wurde schon einmal die 400-Franken-Grenze geknackt und damit der Wert von Bachem in neue Sphären katapultiert.