Pausenpfiff

Das war es von Halbzeit 1 in Thun. Noch sind keine Tore gefallen. Die Schweizerinnen mussten einige Druckphasen der Italienerinnen überstehen, was sie mehr oder weniger gut taten. Sie hatten durch Crnogorcevic in der 22. Minute auch eine sehr gute Chance. Ihren satten Schuss konnte Italiens Schlussfrau Giuliani gerade noch in Corner klären. Wir sind gespannt auf Halbzeit 2.