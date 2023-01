Gutes Geschäft mit weltweiter Ausstrahlung: Klaus Schwab, Gründer und Chef des World Economic Forum (WEF), übt seine Ansprache vor der Medieninformation vom 10. Januar zum bevorstehenden Meeting in Davos. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Am Montag geht es also wieder los. Rund 2700 wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Showbusiness und Medien aus rund 130 Ländern treffen sich zum 53. World Economic Forum (WEF) in Davos. Gemäss dem WEF-Motto netzwerken, referieren und diskutieren die «Global Leaders», um «den Zustand der Welt zu verbessern».