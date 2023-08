Mehr erneuerbare Energie – Das Wasserkraftwerk Rheinfelden soll bald mehr Energie produzieren Durch die Vertiefung des Rheins wird die Fallhöhe des Wassers auf die Turbinen erhöht. Dies macht eine erhöhte Stromproduktion möglich. Simon Erlanger

Beim 2010 eröffneten Wasserkraftwerk Rheinfelden soll der Rhein vertieft werden. Das ermöglicht eine Erhöhung der Stromproduktion. Foto: zvg

Ab 2026 soll das Wasserkraftwerk Rheinfelden mehr Energie produzieren. Das teilt der schweizerisch-deutsche Kraftwerksbetreiber Energiedienst am Donnerstag mit. Die Produktionssteigerung soll die regionale und die ökologische Stromproduktion stärken. Ziel sei es, das bisher ungenutzte Potenzial des Wasserkraftwerks voll auszuschöpfen. Dadurch können zusätzlich 6000 Vier-Personen-Haushalte mit Strom aus Wasserkraft versorgt werden. Erste Massnahmen für die Projektvorprüfung seien eingeleitet, so die Energiedienst Holding.

Geplant ist eine Ausbaggerung und Vertiefung des Rheins unterhalb und oberhalb des bestehenden Kraftwerks. Dadurch werde einerseits die Fallhöhe des Wassers auf die Turbinen am Kraftwerk erhöht und das Wasser könne andererseits schneller abfliessen, so Energiedienst. Damit erhöhe sich die Stromproduktion um rund 20 Millionen Kilowattstunden.

Dem Schutz der Umwelt trage man mit einer umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung Rechnung. Für die Genehmigung und Umsetzung des Projekts habe das Unternehmen den Kontakt zu den zuständigen Behörden in Deutschland und der Schweiz aufgenommen. «Mit diesem Projekt treiben wir die klimafreundliche Stromerzeugung aus Wasserkraft in Deutschland und der Schweiz voran», so Jörg Reichert, Geschäftsführer von Energiedienst, zum Vorhaben.

Schon beim Bau des neuen Wasserkraftwerks Rheinfelden wurde vor 2010 der Rhein vertieft. Damals wurden 1,4 Millionen Kubikmeter Gestein ausgebaggert. Foto: Archiv Tamedia

Das seit 2010 im Betrieb stehende Wasserkraftwerk Rheinfelden produziert bereits schon heute Strom für rund 170’000 Haushalte beidseits des Rheins. Das entspricht einer Kapazität von rund 600 Millionen Kilowattstunden. Das Projekt wird gemeinsam mit der schweizerischen Axpo realisiert, da die Axpo 50 Prozent des Stroms vom Kraftwerk Rheinfelden für ihre Kunden übernimmt.

Für die Eintiefung plant Energiedienst einen sogenannten «gezielten Felsaushub», ein Verfahren, das Erschütterungen und Lärm minimiert. Während des Neubaus des 2010 eröffneten neuen Kraftwerks Rheinfelden wurden 1,4 Millionen Kubikmeter Gestein aus dem Rhein ausgebaggert. Der nun geplante Aushub würde mit 0,07 Millionen Kubikmeter Gestein vergleichsweise gering ausfallen.



Mehr zu Wasserkraftwerken: Grossrevision in Rheinfelden Das Kraftwerk Ryburg wird vier Jahre lang saniert

Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.