Gewitter in Riehen – Fondation Beyeler bleibt bis auf Weiteres geschlossen Ein Starkregen-Ereignis mit derartigen Auswirkungen sei in Riehen noch nie eingetreten, sagt Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann. Das Museum muss derweil weitere Abklärungen machen. Andrea Schuhmacher

So sah die Schmiedgasse im Riehener Dorfzentrum am Mittwochabend aus. Foto: ZVG

Zunächst sei nur klares Wasser die Strasse runtergespült. Doch nicht für lange: Bald färbte es sich braun, wurde zu Schlamm, brachte allerlei Dreck mit sich. So erinnert sich Barbara Suter an das Gewitter vom Mittwochabend. Basel und insbesondere die Gemeinde Riehen wurden von der Gewitterzelle hart getroffen. Es kam zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern – das Wasser drang gar in die Fondation Beyeler ein.