Traditionslokal im Hardwald – Das wartet im neuen Waldhaus auf die Gäste Lukie Wyniger ist neuer Gastgeber im Restaurant und Hotel. Der BaZ erzählt der frühere SRF-Moderator von seiner langjährigen Verbindung zum Gastrobetrieb und seinen Plänen für ein Waldhaus-Radio. Isabelle Thommen

Kommende Woche öffnet das Waldhaus beider Basel mit dem neuen Gastgeber Lukie Wyniger wieder seine Tore. Foto: Lucia Hunziker

Als wir am Montagmorgen beim Waldhaus beider Basel ankommen, ist Lukie Wyniger damit beschäftigt, das neue Namensschild am Briefkasten zu befestigen. Um ihn herum herrscht rege Betriebsamkeit: Techniker und Bauarbeiter geben sich die Klinke in die Hand. Die Arbeiten sind in den letzten Zügen. Am 7. Februar wird der sanierte Gastrobetrieb wiedereröffnet.