Hohe Hitzebelastung – Das war offiziell der zweitwärmste Basler Sommer seit 1755 Nach dem drittwärmsten Juni und dem sechstwärmsten Juli folgte nun der zweitwärmste August seit Beginn der langjährigen Basler Messreihe. Ambros Werner

Tageshöchsttemperaturen von weit über 30 Grad und kaum Abkühlung in der Nacht sorgten für eine hohe Hitzebelastung für Mensch und Umwelt. Foto: Pascale Schorno

Der Sommer 2022 geht als zweitwärmster Basler Sommer seit 1755 in die meteorologischen

Geschichtsbücher ein. Nach dem drittwärmsten Juni und dem sechstwärmsten Juli folgte nun der zweitwärmste August seit Beginn der langjährigen Basler Messreihe.

Schon der Beginn des letzten Sommermonats war geprägt von der bereits dritten Hitzewelle in diesem Sommer. Tageshöchsttemperaturen von weit über 30 Grad und kaum Abkühlung in der Nacht sorgten für eine hohe Hitzebelastung für Mensch und Umwelt.

An der Meteorologischen Station Basel-Binningen wurde das Monatsmaximum am 4. August erreicht. Mit 37,1 Grad Celsius war dies die höchste an diesem Messstandort gemessene Temperatur in diesem Kalenderjahr. In der Nacht auf den 5. August wurde eine Tropennacht verzeichnet. Die Temperatur fiel nicht unter 21,5 Grad Celsius. Im Verlauf des Augusts wurden in Basel 27 Sommertage und 14 Hitzetage verzeichnet. Während der Referenzperiode von 1961 bis 1990 wurden im August 14 Sommertage und nur 3 Hitzetage registriert.

Die hochsommerlichen Temperaturen blieben bis zur Monatsmitte bestehen. Dann wurde vermehrt Tiefdruckeinfluss wetterwirksam. Am 15. und 17. August sorgten unwetterartige Gewitterzellen für Hagel, kräftige Böen und intensiven Niederschlag in der Region Basel. Das Lysimeter am Messstandort Binningen hat am 17. August eine Tagesniederschlagssumme von 55,6 mm aufgezeichnet. Seit Beginn der Basler Niederschlagsaufzeichnungen im Jahr 1884 waren nur rund zehn Tage niederschlagsreicher. Der Grossteil der grossen Tagessumme am 17. August wurde von einer Gewitterzelle, die gegen 16 Uhr über die Stadt zog, verursacht. Vor allem in Riehen brachten die sintflutartigen Niederschläge lokale Überschwemmungen und zahlreiche Schäden mit sich.

Das Wettergeschehen beruhigte sich in den folgenden Tagen wieder, und das letzte Monatsdrittel war

wiederum geprägt von viel Sonnenschein und hohen Temperaturen, wobei das Thermometer an der

Meteorologischen Station Basel-Binningen nur noch an zwei Tagen über 30 Grad Celsius

anzeigte.

Aufgrund der beiden äusserst niederschlagsintensiven Tage in der Monatsmitte wurde die

Referenzniederschlagssumme um knapp 20 Prozent übertroffen. Rund drei Viertel des gesamten

Augustniederschlags wurden am 15. und 17. August verzeichnet. Die Sonnenscheindauer hat mit 270

Stunden den Referenzwert um rund 25 Prozent übertroffen.

882 Sonnenscheinstunden, 35 Hitzetage

Im Verlauf des diesjährigen Sommers wurden in Basel insgesamt 35 Hitzetage mit

Temperaturhöchstwerten von über 30 Grad Celsius registriert. Während der Referenzperiode von 1961 bis

1990 wurden im Sommer rund 9 Hitzetage verzeichnet, während der Referenzperiode von 1991 bis

2020 waren es 17. Im Basler Sommer wurden 72 Sommertage aufgezeichnet. Kein Tageshöchstwert

im Sommer 2022 lag unter der 20-Grad-Marke.

Im Mittel war der vergangene Sommer 21,7 Grad Celsius warm. Der Rekordsommer aus dem Jahr

2003 war mit einer Mitteltemperatur von 22,8 Grad Celsius über ein Grad heisser als der Sommer

2022. Seit 2015 sind die Basler Sommer meist überdurchschnittlich heiss ausgefallen. Sechs der

sieben wärmsten Basler Sommer wurden allesamt in den vergangenen acht Jahren registriert.

Nachdem die Niederschlagsmenge im Juni in etwa der Norm entsprach, folgte eine rund sechswöchige

Trockenperiode, die teils prekäre Verhältnisse für Ökosysteme mit sich brachte.

Mit insgesamt 882 Sonnenscheinstunden wurde der drittsonnigste Basler Sommer seit Beginn der

Aufzeichnungen im Jahr 1886 verzeichnet. Alle drei Sommermonate waren überdurchschnittlich

sonnenreich. Im Juli wurde mit 356 Sonnenscheinstunden ein Rekord nur knapp verfehlt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.