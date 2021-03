Staatlich bewilligte FCB-Sause – «Das war ein Volksfest, keine Kundgebung» Mehrere Tausend FCB-Fans versammeln sich am Samstag vor dem St.-Jakob-Park und feiern ein rauschendes Fest – trotz Corona-Einschränkungen. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger ist gar nicht erfreut. Martin Regenass

Die FCB-Anhänger folgen dem Ruf der Muttenzerkurve und finden sich zu Tausenden vor dem Stadion ein. Foto: Kostas Maros

Sprechchöre, wehende Fahnen, Böller und pyrotechnisches Material: FCB-Anhänger zogen am Samstagabend vor den St.-Jakob-Park, um gegen Club-Boss Bernhard Burgener zu protestieren. Je nach Darstellung fanden sich vor dem Joggeli 2500 bis 5000 Leute ein, skandierten Parolen, tranken Bier, grölten herum und fielen sich nach jedem erzielten Treffer der Heimmannschaft glückselig in die Arme – der FCB gewann 4 zu 1 gegen den FC Luzern. Wie auf zahlreichen kursierenden Videos zu sehen ist, haben die meisten Fans die Abstandsregeln und auch die Maskentragepflicht nicht eingehalten und in Zeiten von harten Corona-Einschränkungen ein rauschendes Fest gefeiert.