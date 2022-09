Die Voleyballerinnen des KTV Riehen spielen zukünftig nicht mehr in der 1. Liga.

Diana Siegwolf, noch im April spielte das Frauenteam des KTV Riehen in den Playoffs um den Aufstieg in die Nationalliga B. Nur fünf Monate später jetzt der Rückzug, und das bloss einen Monat vor Saisonbeginn. Was ist passiert?

Es ist in der Tat eine betrübliche Situation. Durch eine Verkettung von Umständen haben wir seit dem Frühjahr ein halbes Team verloren. Studium-bedingte Wohnortswechsel, Verletzungen und auch geplante Rücktritte, alles kam zusammen, so dass nur noch sechs Spielerinnen verblieben sind. Natürlich haben wir schnellstmöglich nach Ersatz gesucht, aber wir waren nach den Playoffs schon spät dran und nur ein Verlegenheitsteam bilden wollte nach starken Jahren eigentlich niemand.