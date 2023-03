Video: Raphaela Portmann, Karoline Edrich

Januar 1991. Die halbe Schweiz diskutiert, ob die Fasnacht abgesagt werden soll. Der Irak-Krieg hält die Welt in Atem, aber sie dreht sich weiter. Schliesslich finden die «drey scheenschte Dääg» statt, und Basel erlebt – Ironie der Geschichte – eine Jahrhundertausgabe. Mit Traumwetter, einer grandiosen Themenvielfalt, besinnlicher, dankbarer Stimmung. Und unglaublich viel Publikum.

32 Jahre später hat Basel wieder eine Fasnacht zelebriert. Die erste richtige seit 2019 – nach drei Jahren Pandemie und mitten im schrecklichen Krieg in der Ukraine. Um es in zwei Sätzen zu sagen: Es war die beste Fasnacht seit 32 Jahren. Schlicht grossartig.

Die Freude der Menschen, endlich wieder ausgelassen und ohne Einschränkungen das bunte Treiben auf den Gassen und Plätzen geniessen zu können, war in jeder der heiligen 72 Stunden spürbar.

Ganz wichtig war, dass es wieder einen Cortège gab. Für viele Aktive mögen die beiden Nachmittage anstrengende Pflichterfüllung sein; für die Fasnacht mit ihrem internationalen Publikum ist er essenziell. Er bietet Überblick, den es braucht, um einordnen und vergleichen zu können. Der Cortège ist jene Parade, die auch alle Formationen herausfordert, kreativ zu sein und immer besser zu werden. Wer hat die schönere Laterne, wer die originelleren Kostüme? Dieser Wettbewerb gehört – wie bei den Schnitzelbänklern – einfach dazu.

Es ist schön, dass sich die Fasnacht an Traditionen wie den Cortège hält. Krieg, Pandemie, Klimawandel, unterbrochene Lieferketten: Wir leben in wilden Zeiten, die Angst und Schrecken verbreiten. Wer sich da an bewährten Mustern festhalten kann, gewinnt Sicherheit zurück und meistert das Leben besser. Das ist auch ausserhalb der Fasnacht so.

Die Sujets – Überraschung geht anders

Mehr oder weniger langweilig war die Sujetwahl der meisten Cliquen. Hier fehlte es an Esprit. Klima, kulturelle Aneignung, Baustellen, Krieg und die verstorbene Queen: Wer nur schon zwei Stunden am Strassenrand stand, begann bald zu gähnen. Überraschung geht anders.

Eine weitere Kritik: Warum muss bei so vielen Schnitzelbängglern jede zweite Pointe gegen Zürcher oder Deutsche zielen? Das ist monoton und aus der Zeit gefallen. Auffallend auch, dass die Basler Regierung kaum Fett abbekommen hat, ebenso andere lokale Politiker oder Politikerinnen. Dafür hundertfach Gianni Infantino oder Alain Berset.

Die Schnitzelbänkler sind in Basel hoch im Kurs. Mittlerweile hat hier eine Kommerzialisierung eingesetzt, die es zu überdenken gilt. Ein prallvolles Vorfasnachtsprogramm, dazu an jeder Ecke eine Matinee und in jedem Keller ein Apéro, wo gesungen wird. Als es Montagabend in den Beizen endlich losging, hatte man das Gefühl, mehr als die Hälfte schon irgendwo gehört zu haben. Schade.

Aber das ist Mäkeln auf hohem Niveau. Für alle, die es seit 2019 vergessen hatten: Eine derart bezaubernde Stimmung an einer Fasnacht bekommt nur Basel hin. Und nur Basel!

Mehr Videokommentare von Marcel Rohr sprachRohr – neues Onlinegefäss auf baz.ch «David Degen macht einen ähnlich schlechten Job wie Burgener»

































Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.