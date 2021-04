60 Jahre Eichmann-Prozess – «Das war der einzige Moment im Prozess, in dem ich meine Sprache verlor» Am 11. April 1961 begann in Jerusalem der spektakuläre Prozess gegen Adolf Eichmann, den Cheforganisator des Holocaust. Gabriel Bach, der letzte noch lebende Ankläger, erinnert sich. Alexandra Föderl-Schmid

«Es lässt mich nicht los, keinen Tag!»: Gabriel Bach(94), Ankläger im Eichmann-Prozess. Foto: Menahem Kanana (AFP)

Sechs Interviews hat Gabriel Bach in den vergangenen Tagen gegeben. «Besonders in Deutschland ist das Interesse gross, das freut mich.» Auch wenn der 94-Jährige sagt, er sei «ein bisschen erschöpft», so klingt seine Stimme am Telefon klar und kräftig wie immer. Bach ist der letzte noch lebende der drei Ankläger aus dem Eichmann-Prozess, der sich nun jährt. «Seit 60 Jahren vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht an eine Aussage, an einen Moment erinnere. Es lässt mich nicht los, keinen Tag!»

Am 11. April 1961 begann vor dem Bezirksgericht in Jerusalem das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann, der während der Nazizeit als SS-Obersturmbannführer und Leiter des Referats für Judenangelegenheiten im Reichssicherheitshauptamt Cheforganisator des Genozids war. Es war ein Prozess, der Schlagzeilen machte und über den rund 500 Journalisten vor Ort berichteten. Als das Gerichtsverfahren begann, gingen diese Bilder um die Welt: Eichmann in einem Glaskasten vor einem Gericht in Jerusalem.