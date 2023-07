Zweite Tamedia-Wahlumfrage – Das Wahljahr läuft gut für die SVP – und schlecht für die Grünen Der Trend verfestigt sich: Die SVP kann zulegen, die Grünen verlieren. Die Hauptsorge der Wählerschaft ist weder das Klima noch die Zuwanderung. Charlotte Walser

Aline Trede, die Fraktionschefin der Grünen, diskutiert mit SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Für seine Partei sieht es aktuell besser aus als für ihre. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Letzten Sommer sah alles noch ganz anders aus. Die SVP lag damals nicht signifikant im Plus. Im Februar dann ergab die Wahlumfrage von «20 Minuten» und Tamedia für die Partei beim Wähleranteil ein Plus von 1,9 Prozentpunkten gegenüber den letzten Wahlen. Die aktuelle Umfrage zeigt nun: Es könnte noch mehr werden. Die SVP verzeichnet ein Plus von 2,3 Prozentpunkten.