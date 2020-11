Neue US-Literatur – Das wärs dann mit der Ehe gewesen, oder? «Irische Passagiere»: Richard Fords zärtliche Erzählungen über die Schwere und die Leichtigkeit des Seins. Christine Richard

Der Autor Richard Ford in seinem Haus im US-Bundesstaat Maine. Foto: Jean Luc Bertini (Pasco)

Der Schriftsteller Richard Ford ist das, was man einen alten weissen Mann nennt. Seine Personen stammen aus der gehobenen Mittelschicht, sie sind Anwälte, Immobilienmaklerinnen, Galeristinnen oder Zahnärzte. Es geht ihnen gut. Sie sind über 50, das Einkommen ist gesichert, die Scheidungen sind überstanden und neue Lebenspartner in Sicht. Man kann sich wohlfühlen in den Erzählungen von Richard Ford. Wären da nicht diese feinen Haarrisse quer durch die Lebensläufe, diese winzigen Bruchstellen, die schmerzen. Richard Ford (76) ist ein alter weiser Mann.