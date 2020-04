Lohnverzicht beim FC Basel – Das Vorgehen des FCB lässt tief blicken Der FC Basel teilt am Mittwochabend mit, dass die 1. Mannschaft vorerst nicht bereit sei, auf einen Teil ihres Lohns zu verzichten. Die Art der Kommunikation macht deutlich, dass der Club vor schwerwiegenden Problemen steht. Meinung Tilman Pauls

Der Spielbetrieb beim FC Basel ruht. Doch die Corona-Krise trifft den Verein massiv. Foto: Freshfocus

Der FC Basel war ja eigentlich auf dem besten Weg dazu, ein ganz vorbildlicher Corona-Club zu werden. Nach dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt hat der Verein seinen Alltag Stück für Stück zurückgefahren. Und in den letzten Tagen wirkte es fast schon so, als habe sich der FCB den Umständen entsprechend komfortabel in seiner neuen Realität eingerichtet.