Unruhe vor Abstimmung in Basel-Stadt – Das Volk muss über ein fehlerhaftes Gesetz befinden Am 25. September stimmen wir über das neue Freizeitgartengesetz ab, das der Grosse Rat so nie beschliessen wollte – wie sich nun herausstellt. Zwei Wörter könnten den Schrebergärtnern zum Nachteil gereichen. Katrin Hauser

Wenn Freizeitgärten im Zuge einer Überbauung aufgehoben werden, muss der Kanton nicht zwingend für einen Ersatz sorgen: So will es das Gesetz – oder doch nicht? Foto: Dominik Plüss

Was gerade im Abstimmungskampf um das neue Basler Freizeitgartengesetz passiert, ist kaum zu fassen. Am 25. September stimmen wir über ein Gesetz ab, das man so nie beschliessen wollte. Das Basler Parlament hat einen Abschreibfehler übersehen, der weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen kann.