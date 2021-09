Junge Polin bezaubert Basel – Das Video einer Studentin ist ein Höhepunkt der Roche-Show Die Arbeit «Human Relationship» von Anna Maria Szlachta während der «Tower-Light-Projection» ist feinsinnig und federleicht. Die Roche zeigt ihre grosse Lightshow noch bis am Freitagabend. Markus Wüest

«Human Relationship» von Anna Maria Szlachta. Video: Markus Wüest

Was sind menschliche Beziehungen? Sie sind manchmal fest und stark, manchmal flatterhaft. Sie gehen manchmal auseinander, nur um kurz darauf wieder zueinanderzufinden. Sie sind, ganz wichtig, immer in Bewegung, nie starr.

«Human Relationships» heisst eines der Filmsegmente, das Studentinnen und Studenten der FHNW im Rahmen der «Tower-Light-Projection» der Roche beigesteuert haben. Es kommt von der Polin Anna Maria Szlachta. Sie studiert, nach ihrem Bachelorabschluss an der Academy of Fine Arts und der Universität in Krakau, seit letztem Jahr am Institut Digitale Kommunikations-Umgebungen (IDCE) an der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW. Weil es für sie ein Traum gewesen sei, an dieser renommierten Schule mit ihrem hervorragenden Ruf im Bereich visuelle Kommunikation zu studieren.