Augenzeuge Kurt Wyss – Das Vertrauen von Jean Dubuffet gewonnen Jean Dubuffet war einer der ganz grossen französischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Kurt Wyss durfte ihn sogar während des Malens beobachten. Markus Wüest

Wenn ein Künstler – oder eine Künstlerin – an der Arbeit ist, stören Beobachter in aller Regel. Um eins mit dem Werk zu werden, um es zu schaffen, um dem Ausdruck zu geben, was aus dem Innersten hervorbricht, braucht es Konzentration. Einen engen, sehr intimen, meist hermetisch abgeschlossenen Raum für das Kreative.