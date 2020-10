Leitartikel zur Corona-Krise – Das Versagen der Politik ist verständlich Die zweite Welle trifft uns mit voller Wucht. Das Wirrwarr zwischen Bund und Kantonen zehrt an den Nerven. Alle mokieren sich über die schlechte Kommunikation und vergessen die Eigenverantwortung. Marcel Rohr

Bundesrat Alain Berset ( rechts) und der Basler Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), in Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone-sda)

Die Berichtigung folgte umgehend. Zerknirscht musste der zweite Baselbieter Landschreiber am Mittwochnachmittag einräumen, dass in der Medienmitteilung um 14 Uhr Falsches verbreitet worden war; in der Gastronomie werde die Maskenpflicht für sitzende Personen eben nicht erweitert, wie zuvor fälschlich verkündet. Das Beispiel aus Liestal zeigt, wie selbst ranghöchste Politiker mit dem Corona-Wirrwarr überfordert sind. Wer hat den Überblick?

Fest steht: Die Schweiz hat die aufwühlendste Woche seit dem Lockdown Mitte März hinter sich. Die Fallzahlen explodieren, Mediziner in den Spitälern schlagen Alarm, und die Taskforce des Bundesrats rechnet furchteinflössend vor: In knapp vier Wochen gibt es auf den Covid-19-Intensivstationen keine freien Betten mehr.

Die zweite Welle trifft uns mit voller Wucht. Sie ist viel schneller als von allen Experten erwartet da. Und sie offenbart das Versagen der Politik. Noch im Frühling behauptete das Bundesamt für Gesundheit (BAG), Masken brächten nichts, dann nur ein bisschen, jetzt mutieren sie zum Wahrzeichen der Alarmisten. Das Contact-Tracing des Bundes funktioniert nicht und wenn überhaupt erst mit Tagen Verspätung. Im Stundentakt verschärfen Bund und Kantone abwechselnd die Vorschriften, was ein Chaos sondergleichen ausgelöst hat.

Die Debatte über Sinn und Unsinn der Masken zeigt, wie gespalten das Land mittlerweile ist.

Am Sonntag preschte der Kanton Bern mit der Wiedereinführung der 1000er-Regel bei Grossveranstaltungen vor, am Mittwoch zog Basel-Stadt nach, wobei die Argumentation von Basels Mister Corona, Lukas Engelberger, eher ängstlich als überzeugend wirkte. In St. Gallen ist die Positivitätsrate höher als hier, trotzdem sind Grossveranstaltungen weiter erlaubt. Kein Wunder, sind die Verantwortlichen beim FC Basel schwer enttäuscht und desillusioniert; nun geht es um die Existenz im Joggeli.

Maskenpflicht wird zur Farce

Und die Masken? Neueste Studien aus England schüren noch mehr Zweifel an deren Wirksamkeit. Um die Pandemie einzudämmen, sind andere Massnahmen – Verhinderung von Menschengruppen, Homeoffice, Schulschliessungen – wesentlich effizienter. Spanien, eine Hochburg der Maskenpflicht, weist gigantisch hohe Infektionszahlen aus. Interessante Beobachtung aus dem Alltag hier in Basel: Seit Anfang Woche ist die Disziplin der Menschen in Sachen Gesichtsschutz trotz allen Bedenken sehr hoch. Offenbar macht es einen Unterschied, wenn der Bund Verordnungen erlässt und nicht der Kanton. In der Krise sehnen sich die Menschen nach einer klaren, ordnenden Stimme von ganz oben.

Dennoch verkommt die Maskenpflicht immer wieder zur Farce. Wer allein am Perron steht, soll ebenso eine tragen wie der Zuschauer auf dem Freiluft-Fussballplatz. Doch Minuten später brüllen sich in der überfüllten Beiz alle an – ohne Schutz vor dem Mund. Solche Absurditäten schüren den Unmut in einer Bevölkerung, die ohnehin schon Corona-müde ist.

Inmitten dieser grimmigen Unzufriedenheit suchen Politiker nach Lösungen und ringen um die Kommunikationshoheit. Noch immer wissen wir zu wenig über das Virus. Nimmt die Tödlichkeit des Erregers tatsächlich ab? Behandeln wir die Patienten so viel besser als im Frühling? Noch immer sind sich selbst Experten uneinig über den besten Weg. Deshalb ist das Versagen der Politik verständlich, denn wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, notfalls sogar noch viele Jahrzehnte lang. In einem Lernprozess macht man Fehler – es ist sogar wichtig, diese zu machen, nur dann vergrössern alle ihr Wissen. Wenn in Genf die Fallzahlen explodieren und in Schaffhausen die Quote tief ist, braucht der Kanton im Nordosten des Landes ein anderes Vorgehen als der Westschweizer. Corona hat gelehrt: Föderalismus ist kompliziert und mühsam.

Fehler müssen erlaubt sein

Auch die Politik selbst muss Fehler erlauben, ohne gleich in Panik auszubrechen. Gutes Krisenmanagement bedeutet nicht, alles zu verbieten und zu schliessen; es geht darum, pragmatische Lösungen zu finden. Für die Menschen am Arbeitsplatz, für die Reisenden, für die Alten, für die Lehrer und Lehrerinnen, für die Spitäler, für die Beizer, für den Künstler, für den Unternehmer. Sie alle sollten die Chance haben, Schutzkonzepte auszuarbeiten, die im Alltag funktionieren und im Idealfall ihre Existenz sichern.

Die Debatte über Sinn und Unsinn der Masken zeigt, wie gespalten das Land, ja die ganze Welt, in der die Corona-Krise mittlerweile ist: Es gibt die Warner und die Pragmatiker. Die Warner haben leichteres Spiel. Wer immer den Finger in die Höhe hält, selbst wenn die Spitäler leer sind, steht auf der sicheren Seite; wer sich aber dem Druck verweigert, wer gegen den Zusammenbruch der Wirtschaft kämpft, braucht Kraft und Ausdauer. Das macht die ganze Sache für die Politik so unendlich kompliziert.

Es ist ein Zeichen unserer Gesellschaft, dass für alles ein Schuldiger gefunden werden muss. Viel besser wäre es, noch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Die Ferien im Ausland, die Party zu Hause, das Tanzen im Club – ist es so schlimm, darauf mal zu verzichten? Ein bisschen Angst und ganz viel Augenmass: Das ist das beste Rezept in den Tagen der Krise. Ein erneuter Lockdown wie im März wäre für unsere Gesellschaft ein Debakel.