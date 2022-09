Weltklasse Zürich: Indiens neuer Sportheld Neeraj Chopra – Das verrückte Leben des Bauernbuben mit dem Superarm Was passiert, wenn ein Milliarden-Land wie Indien plötzlich einen Olympiasieger hat, erfuhr der Speerwerfer am eigenen Leib: Vom ganzen Feiern war er 12 Kilo schwerer. Christian Brüngger

Dieser Jubel Sieg hat sein Leben verändert: Neeraj Chopra gewinnt an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Gold im Speerwurf. Foto: Christian Petersen (Getty Images)

Wenn Neeraj Chopra erzählt, wie verrückt seine Landsleute nach ihm sind, muss er ein bisschen schmunzeln. Es hört sich wie von einem anderen Planeten an, wenn er fern der Heimat in der Lobby eines Zürcher Hotels davon berichtet. In Europa gilt der Speerwerfer aus Indien eher als Exot.