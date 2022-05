Sonderausstellung in Liestal – Das Vermächtnis des Musighanneli Das Museum BL widmet sich Hanny Christen und damit der umfangreichsten Volksmusik-Sammlung im Alpenraum. Daniel Aenishänslin

Hanny Christen widmete ihre Schaffenskraft der Volksmusik im Alpenraum. Foto: memobase.ch



Das Museum BL erinnert an das grosse Verdienst der Liestalerin Hanny Christen. 1899 mit ihrer Zwillingsschwester Trudy zur Welt gekommen, wurde sie Musikforscherin und die wichtigste Sammlerin von Volksmusikdokumenten. An der Töchterschule am Basler Kohlenberg liess sich Hanny Christen zur Kindergärtnerin ausbilden. Sie nahm Klavier- und Cellounterricht.

Hanny Christens Sammlung ist ein Schatz, der die Schweizer Volksmusik bis heute inspiriert. Ab 1940 sammelte «Musighanneli» über 10’000 Instrumentalstücke. Zu diesem Zeitpunkt unternahm sie erste volkskundliche Wanderungen, wie sie es nannte. Sie bereiste die ganze Schweiz, notierte bei Bauern und Musikanten Noten und Tänze und schuf damit eine Sammlung von unschätzbarem Wert. Zwischen 1949 und 1959 arbeitete sie für Radio Bern. 1952 erhielt sie den Radiopreis. Das «Musighanneli» verstarb 1976 im Spital Basel.

Was zu Hanny Christens Lebzeiten verkannt blieb, ist heute aus der Volksmusikszene nicht mehr wegzudenken. Die Ausstellung beleuchtet ihr Werk, das vor 20 Jahren aus einem Keller der Universitätsbibliothek Basel den Weg zurück auf die Schweizer Tanzbühnen fand. Es ist die umfangreichste Volksmusik-Sammlung im Alpenraum. Thomas Brunnschweiler schrieb über sie: «Christen suchte das Authentische und zog das Unperfekte der geglätteten Interpretation durch Berufsmusiker vor.»

