Das verlorene Wesen der Gasse wiederbeleben

Unübersehbar hat die eingerüstete Brandruine mitsamt den Abschrankungen über die ganze Strasse einen Riegel in die Gasse geschoben. Er steht dem Austausch zwischen den verschiedenen Restaurants im Wege. «Mit dem Fest wollen wir die ursprüngliche Stimmung wieder aufleben lassen. Unter uns Gastro­nomen war immer ein Miteinander. Wir halfen uns gegenseitig aus, wenn Not war», sagt Stephanie Rosenblatt.

Das Rhygass-Fescht steigt ab 14 Uhr. Eine Strassenkünstlerin beginnt dann damit, ein Bild zu malen. Bis 22 Uhr soll es vollendet und an den Meistbietenden verkauft werden. Im Zweistundentakt treten an verschiedenen Standorten in der Strasse Blues- und Rockbands auf. Für das Kulinarische sorgen die Restaurants und Bars in der Gasse wie auch die Anwohner.

So kocht etwa ein Freund der Rheingasse beim Schmalen Wurf eine spanische Paella. Das Restaurant Krafft wartet mit Grilladen auf, und das Consum serviert seine beliebten Plättli mit Käse- und Wurstwaren. Die Fischerstube bereitet Flammen­kuchen zu. Das Team vom Grenzwert, das in der Brandruine liegt, wird Drinks verkaufen. Die Preise für die Esswaren sind den Gastronomen überlassen. Ausser beim Bier. Dort haben sich die Organisatoren darauf geeinigt, dass die Stange fünf Franken kostet.

Auf Schock folgt Idee

Die Idee für die Aktion mit ­Wohltätigkeitscharakter hatten Körkel und Rosenblatt fast gleichzeitig, aber unabhängig voneinander. Das war kurz nach dem Brand von Mitte August. «Wir standen noch unter Schock und haben mit dem Verlust der Bar Grenzwert und mit dem ­Riegel gemerkt, was das Wesen der Gasse eigentlich ausmacht.» In den letzten vier Wochen nun hat sich ein Organisationskomitee gebildet, das laut Rosenblatt eine grosse Dynamik angenommen hat. «Wir erfahren viel Unterstützung auch aus der Anwohnerschaft wie von den Lieferanten», sagt Rosenblatt. So würden Zulieferer gratis Wein oder Würste spendieren, damit den ehemaligen Bewohnern und Trudi finanziell geholfen werdenkönne.

Da das Fest auf der Gasse stattfinden soll, hoffen die Or­ganisatoren auf gutes Wetter. «Leider zeigt sich Petrus nach heutigen Prognosen noch nicht so solidarisch. Falls es regnen sollte, werden wir Aktionen in die Bars und Restaurants verlegen», sagt Rosenblatt. «Und wir sind fleissig am Zelteorganisieren», fügt Luca Eichenberger an.

Produziert hat das Komitee auch einen Ansteckknopf. Er kostet drei Franken und ist für einen guten Zweck.

Rhygass-Fescht in der Rheingasse Basel, Samstag, 19.10., von 14 bis 23.45 Uhr.