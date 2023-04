Augenzeuge Kurt Wyss – Das verlorene Ringen um den Finanzplatz Basel Auch in Basel wurde einst an der Börse mit Aktien und anderen Wertpapieren gehandelt. Es waren andere Zeiten, und es ging selten um Milliarden. Markus Wüest

Börsenhandel am einst wichtigsten Finanzplatz der Schweiz. Dies zeigt uns das Foto, das Kurt Wyss im Oktober 1962 aufgenommen hat. Damals war die Basler Börse noch am Fischmarkt. Das heisst: Damals gab es überhaupt noch eine Basler Börse. Denn 34 Jahre später kam das Aus.

Doch fangen wir vielleicht besser am Anfang an. In der prosperierenden, alten Handelsstadt Basel wurde auch das Bankenwesen ab dem 18. Jahrhundert immer wichtiger. 1876 schliesslich wurde die Basler Börse gegründet. Sie war die erste der Schweiz. Der Einzug in das repräsentative Haus am Fischmarkt erfolgte – nach einer mehrmonatigen Verzögerung – im Jahr 1908. 1918 vermeldete der Schweizerische Bankverein mit Sitz in Basel erstmals eine Bilanzsumme von über einer Milliarde Franken.

Augenzeuge Kurt Wyss Infos einblenden «Augenzeuge Kurt Wyss» ist eine Serie der «Basler Zeitung», die alle 14 Tage immer montags erscheint. Kurt Wyss wurde 1936 in Basel geboren, als ältester Sohn des Fotografen Otto Wyss und dessen Frau Lucy Dierks. Seine Eltern hatten sich Hoffnungen gemacht, dass er das Fotohaus Dierks an der Freien Strasse übernehmen würde. Aber nach der abgeschlossenen Lehre als Fotograf in Freiburg und einem ergänzenden Abschluss als eidgenössisch diplomierter Fotograf entschied sich Kurt Wyss, Pressefotograf zu werden. Er machte ab Ende der 1950er-Jahre mit Reportagen unter anderem in der «Schweizer Illustrierten» auf sich aufmerksam. Ab 1965 leitete er die Bildredaktion der Basler «National-Zeitung». Nach der Fusion der «National-Zeitung» und der «Basler Nachrichten» zur BaZ im Januar 1977 erhielt Kurt Wyss einen neuen Vertrag – mit weitgehenden Freiheiten. So war es ihm möglich, auch für andere Publikationen zu arbeiten. Seine Fotos erschienen unter anderem im «Spiegel» und der «New York Times». Kurt Wyss hat in mehreren Einzelausstellungen seine Fotos präsentiert. Im Rahmen dieser Rubrik zeigt Kurt Wyss einerseits Eindrücke aus der Basler Stadtgeschichte, andererseits Fotos, die aus dem Bereich Kultur stammen. (mw)

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Bedeutung des Bankenplatzes Basel jedoch zu schwinden. Zürich, Genf und Lugano machten Konkurrenz. 1983 wechselte die Basler Börse ihren Standort. Sie zog in den ehemaligen Hauptsitz der Basler Versicherung an den Aeschenplatz 7 – also genau dahin, wo diese Zeilen geschrieben werden und wo ihre Geschichte endete. Denn die Basler Börse schloss 1996 ihre vier Ringe. Der grosse Raum stand leer, bis im Sommer 2001 die Redaktion der «Basler Zeitung» dort einzog.

Wenn wir unser Augenmerk noch einmal auf das Foto richten: Es ist eine Zeit ohne elektrische Datenverarbeitung. Geschrieben wird per Hand – und auf Papier. Und die Kommunikation, dies belegt unser zweites Bild, geschieht noch per Telefon aus Bakelit; wenn es sein muss auch mit zwei Hörern gleichzeitig. Schliesslich hat der Mensch auch zwei Ohren …

Dass sich 27 Jahre nach dem Ende der Basler Börse die UBS – fusioniert 1997 aus Bankgesellschaft und Bankverein – gedrängt sehen würde, die Credit Suisse – ehemals Schweizerische Kreditanstalt – zu übernehmen, konnte niemand ahnen.

Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

