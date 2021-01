Eishockey-Projekt gebremst – Das verlorene Jahr des EHC Basel Die Basler Eishockeyaner hatten in dieser Saison einiges vor. Nun ist sie abgebrochen worden. Den EHC Basel beschäftigt aber auch die Zukunft seiner Junioren. Dominic Willimann

Laris Marbot (rechts) hat mit dem EHC Basel in der Mysports League nur sieben Ernstkämpfe bestreiten können. Foto: Dominik Plüss (Tamedia)

815 Besucher bejubeln das 5:0 durch Lucas Smith, am Ende gewinnt der EHC Basel in der St.-Jakob-Arena gegen Chur 5:1. Das war am 13. Oktober letzten Jahres. Seit Mittwoch herrscht Gewissheit, dass Smiths Treffer der letzte in dieser Saison für die Basler Eishockeyaner gewesen ist. Die Mysports League, die dritthöchste Spielklasse, ist vorzeitig beendet. Auf den Unter- folgt der Abbruch.

Überraschend kommt die Botschaft der Liga für den Verein nicht. Schliesslich hat sich auch die Regio League in den letzten Wochen eingehend mit der Fortsetzung der Meisterschaft beschäftigt – und eine spätestmögliche Wiederaufnahme auf den 20. Februar terminiert. Das ist nun nach den jüngsten Corona-Massnahmen des Bundesrats nicht mehr möglich. EHC-Basel-Sportchef Olivier Schäublin sagt: «Es ist schade für unser Projekt, wir haben ein Jahr Stillstand hinter uns.»

Die Herausforderungen der Pandemie holen die Basler bereits zum Ende der letzten Saison ein. Playoff-Final gegen Martigny. Mal vor null, mal vor 900 Zuschauern. Zu Ende gespielt werden kann die entscheidende Poule wegen Corona nicht. Die Hoffnungen ruhen schliesslich also auf der Spielzeit 2020/21. Mit Christian Weber steht ein erfahrener Trainer neu an der Bande, der das Team in den nächsten zwei Jahren in die Swiss League führen soll. Das Projekt soll vorangetrieben, der EHC eine nationale Marke werden.

Eine Halle, zwei Kantone

Doch wiederum durchkreuzt die Pandemie die Pläne der besten Basler Eishockeyaner: Nach sieben Ligaspielen und dem Cup-Erlebnis gegen den grossen SC Bern beginnt das lange Warten und Hoffen. Bis es irgendwann irgendwie weitergeht. Fit halten sich die Eishockeyaner mit Training.

Doch den EHC trifft die zweite Welle härter als andere Clubs in der Mysports League. Weil die Basler über eine besondere Hallensituation verfügen: Die St.-Jakob-Arena gehört Basel-Stadt, liegt aber auf Baselbieter Boden. In ihren Restriktionen gegen Corona messen die zwei Kantone mit unterschiedlichen Ellen.

Der EHC schreibt Schutzkonzepte, die bereits wieder Makulatur sind, bevor sie überhaupt umgesetzt werden, weil in der Halle stets das strengere Regime Gültigkeit hat. Der Verein muss seine Trainingspläne andauernd anpassen. Schäublin sagt: «Es ist bis heute ein ständiges Hin und Her.»

Das Déjà-vu der Spieler

Noch im Oktober kann das Basler Fanionteam komplett auf dem Eis trainieren. Danach in 15er-, später in 5er-Gruppen, ehe zuletzt ein komplettes Trainingsverbot erteilt worden ist. Die St.-Jakob-Arena ist geschlossen, nicht mal den Kraftraum darf der EHC benutzen – auch wenn sich nur eine Person darin aufhalten würde. Und auch der Meeting-Raum des Vereins in der Lounge ist abgeriegelt, Sitzungen finden online statt.

Acht Spieler hat Schäublin inzwischen an Teams in der höheren Swiss League vermitteln können, wo noch gespielt wird. Andere sieht er manchmal beim Joggen in der Brüglinger Ebene oder hört sie am Telefon. Zeit für Gespräche hat er in den letzten Wochen zur Genüge gehabt, vor allem auch, was die Zukunft der Akteure angeht. Denn der EHC möchte an seinem Projekt festhalten. Auch wenn nun mit der Pandemie ein Jahr verloren gegangen ist.

Deshalb muss Schäublin viel Überzeugungsarbeit leisten und dabei den Spielern aufzeigen, dass sich ein Verbleib in Basel lohnt. «Diejenigen, die in der letzten Saison bereits dabei waren, sind zum zweiten Mal vor vollendete Tatsachen gestellt worden», sagt Schäublin, «doch wir haben eine Zukunft, davon bin ich überzeugt.» Diese will er baldmöglichst mit Trainer Weber besprechen – wie auch den sportlichen Teil der abgebrochenen Saison analysieren.

Die Solidarität der Fans

Nur weiss Schäublin nicht, wie diese Zukunft genau aussieht. Das Budget für die nächste Saison aufzustellen, sei eine Herkulesaufgabe. Weil vieles unklar ist – etwa, wann wieder gespielt wird, ob Zuschauer zugelassen sind, aber vor allem, von welchen Entschädigungen der EHC Basel als Ausgleich für die fehlenden Einnahmen in den letzten Monaten profitieren kann. Man sei wegen finanzieller Hilfeleistungen mit beiden Basel ebenso in Kontakt wie mit der Liga. Immerhin kann Schäublin vermelden: «Wir sind nach wie vor liquid.»

Auch, weil der Verein eine bemerkenswerte Unterstützung seitens der Fans, Sponsoren und Gönner zu spüren bekommen hat. Diese haben mit Aktionen wie dem «Solidaritätspuck» für «ihren» EHC einen Batzen gesammelt. Man sei im Club näher zusammengerückt, erzählt Schäublin, «es herrscht eine riesige Solidarität». Auch Präsident Daniel Schnellmann findet nur lobende Worte, wenn es um die EHC-Sympathisanten geht: «Es wurde etwa auf Abo-Rückforderungen verzichtet – auch deshalb haben wir wirtschaftlich kein existenzielles Problem.»

Doch das allein kann den EHC Basel nicht in eine sportlich stabile Zukunft begleiten. Es ist die Pandemie und deren stets wechselnde Massnahmen, die den Alltag des EHC bestimmen. Und ihn dabei im Mark des Vereins treffen. Denn in Basel ist es im Gegensatz zur Restschweiz nach wie vor untersagt, den Nachwuchs trainieren zu lassen. «Das ist ein nächstes Riesenproblem», sagt Schäublin. Baldmöglichst müssen die Hockeyschule wie auch die Juniorenteams Eistrainings durchführen können, «sonst haben wir einen grossen Rückstand gegenüber der Konkurrenz, oder die Jungen wenden sich einem anderen Hobby zu».

Die Sorge um den Nachwuchs

Schnellmann sagt, dass die Zukunft des Nachwuchses die aktuell grösste Herausforderung sei. «Ich bin verhalten optimistisch, dass wir am 23. Januar wieder mit den Junioren aufs Eis können», sagt der Präsident. Der EHC hätte auf Trainingsflächen in anderen Kantonen ausweichen können, «doch das wollten wir nicht, wir halten uns an die Pandemie-Regeln», sagt Schnellmann. Doch wenn Basel-Stadt seine Sportanlagen längerfristig für die Kinder und Jugendlichen nicht öffne, «sehe ich grosse Probleme auf uns zukommen». Seine Bedenken hat er bereits bei der Basler Regierung deponiert.

Es ist also nicht nur der Abbruch der Saison, der den EHC aktuell bewegt. Trotzdem versucht man, nach vorne zu schauen, den Juniorenbetrieb zu orchestrieren und die nächste Saison vorzubereiten. Doch auch da muss der EHC eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Im Rahmen der jährlichen Servicearbeiten wird in der St.-Jakob-Arena im Juli die in die Jahre gekommene Beleuchtung ausgewechselt. Drei bis vier Wochen sind für die Arbeiten eingeplant, die Eisfläche ist in dieser Zeit nicht benutzbar.

Dass diese Verbesserung der Infrastruktur auf Wunsch des EHC Basel ausgeführt wird, klingt in der aktuellen Situation paradox. Doch vielleicht sind die neuen Lampen auch ein Symbol für den Aufbruch in eine erfolgreiche Ära des städtischen Eishockeys. Etwas, das der EHC Basel nach dem Auf und Ab der letzten Monate gut gebrauchen könnte.