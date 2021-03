Überraschende Resultate

Ein klares Nein zur Initiative zeichnet sich derzeit nur in Zürich und Basel-Stadt ab. Das konnte in den beiden Kantonen erwartet werden. Eher überraschend ist das knappe Nein in Appenzell Ausserrhoden und im Kanton Graubünden.

Eher unüblich für konservative Initiativen ist auch das fast flächendeckende Ja, das sich in der Westschweiz abzeichnet. Einzig der Kanton Genf lehnt das Verbot ab - allerdings nur knapp.