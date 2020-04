Pop der Siebziger – Das vergessene Jahrzehnt In einem neuen Buch taucht der deutsche Journalist Ernst Hofacker in die Musikszene der 1970er-Jahre ein. Eine lohnenswerte Lektüre. Nick Joyce

Brachten den allgemein grassierenden Kulturpessimismus auf die Bühne: The Clash bei einem Konzert Ende der Siebziger. Foto: Alamy

Niemand, der die 1970er-Jahre selber erlebt hat, wünscht sich in diese von Ölkrisen, Arbeitskämpfen und Terroranschlägen geprägte Zeit zurückversetzt. Gerade in den turbulenten Jahren zwischen dem Woodstock-Festival 1969 und Ronald Reagans Wahl ins Weisse Haus 1980 entwickelte sich die Popmusik aber in einem atemberaubenden Tempo weiter.