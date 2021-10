Riehen – Das vergessene Dorf Die Stadt Basel nimmt ihre Landgemeinde Riehen bislang kaum wahr, obwohl diese zuweilen Glanz versprüht. Das hat nicht nur Nachteile, findet unser Kolumnist Raphael Suter. Raphael Suter

Ein kurzer, aber glamouröser Auftritt: Die spanische Königin Letizia bei der Goya-Ausstellung im Beyeler-Museum. Foto: Keystone-sda.ch

Am vergangenen Freitag stand Riehen wieder einmal im Zentrum des nationalen Interesses. Die spanische Königin Letizia flog für zwei Stunden ein, um in der Fondation Beyeler die grossartige Goya-Ausstellung zu eröffnen. Zwar wurde Riehen nicht explizit erwähnt, sondern es wurde in den Medien nur von einem Besuch in Basel gesprochen, doch dank der Fondation ist die Landgemeinde zumindest in Kulturkreisen sogar international ein Begriff.

Die Fondation Beyeler hat die Bekanntheit von Riehen zweifellos stark erhöht. Trotzdem ist die Wahrnehmung des Dorfes, das immerhin über 20’000 Einwohnerinnen und Einwohner hat und deshalb nach schweizerischer Definition selber eine Stadt ist, sehr diffus. Das hat beispielsweise die jüngste Abstimmung über die Aufhebung der Parkplätze beim Friedhof Hörnli gezeigt. Der Grosse Rat wollte hier eine Neugestaltung durchsetzen, ohne sich um die Meinung in der betroffenen Gemeinde zu scheren. Dass der Parkplatzabbau schliesslich verhindert wurde, lag einzig an den Stimmen aus Riehen und Bettingen. Die städtische Stimmbevölkerung hätte dem Projekt zugestimmt.