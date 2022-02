Rund ein halbes Jahr danach – Das Unwetter ist in Zunzgen noch immer präsent Das Hochwasser vom letzten Sommer hatte die Gemeinde Zunzgen mit voller Wucht getroffen. Wie geht es den Menschen in der Gemeinde heute? Ein Augenschein sieben Monate nach der Katastrophe. Tobias Burkard

Der Diegterbach wurde im Juni 2021 zu einem reissenden Strom. Sieben Monate später wird die Schutzmauer saniert. Foto: Nicole Pont

Ein zerstörter Öltank im Keller und ein Garten, der einem Schlachtfeld glich: Das «Jahrhundert-Unwetter» hatte auch bei Jürg Dalcher aus Zunzgen Spuren hinterlassen. «Es kam mir vor wie ein Spuk, der so schnell vorbei war, wie er kam», erinnert sich Dalcher an den Juni 2021. Wie viele Menschen im gesamten Baselbiet erlitt auch der 69-Jährige damals grossen Schaden. Seither sind sieben Monate vergangen. Wie mag es den Menschen inzwischen ergangen sein? Sind alle Spuren des wütenden Unwetters beseitigt, die schlimmen Erinnerungen etwas verblasst? Die BaZ besuchte die damals vom Schicksal so gebeutelte Gemeinde.