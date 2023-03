Kulturhauptstadt Elefsina – Das ungeschminkte Griechenland: Hier ist es Vom Heiligtum der alten Griechen zum schmuddeligen Hinterhof Athens: Elefsina, die kleinste europäische Kulturhauptstadt, die es je gab, ist nicht klassisch schön – aber aufregend echt. Ein Besuch. Christiane Schlötzer

Nachdenklich stimmende Touristenattraktion: Auf dem Schiffsfriedhof von Elefsina liegen Dutzende vor sich hin rostende Boote und Schiffe. Foto: Keystone

Die Griechen haben ihre schönsten Geschichten für das Unsichtbare reserviert. In jener über das Geheimnis des Lebens lässt sogar der Gott der Unterwelt mit sich reden: Hades hat Persephone entführt, ihrer Schönheit wegen. Demeter, ihre Mutter, ist so verzweifelt, dass sie Hades überredet, die Tochter zumindest mit ihr zu teilen. Nun kommt sie jeden Frühling auf die Erde, wo sie das frische Grün spriessen lässt, und steigt im Herbst nach der Ernte wieder hinab in den Hades.