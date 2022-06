Multitalent an der Tour de Suisse – Das TV-Publikum lernt ihn unter falschem Namen kennen Bike, Bahn, Strasse: Der Ostschweizer Simon Vitzthum ist ein Alleskönner, der an der Tour de Suisse Neuland betritt. Seine erste grosse Rundfahrt beginnt mit einer TV-Panne. Herbie Egli

Simon Vitzthum vor dem Start der 2. Etappe von Küsnacht nach Aesch. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Man kann Simon Vitzthum als Radfreak bezeichnen. Er selbst formuliert es nüchterner: «Ich fahre einfach gerne Rad.» Der 27-jährige Ostschweizer tat dies bereits in jungen Jahren. Auf dem Mountainbike, weil sich damals in seinem Wohnort Rheineck im St. Galler Rheintal alles um die boomende Sportart drehte. Markus Neff, der Vater von Bike-Olympiasiegerin Jolanda Neff, war Trainer im RV Altenrhein, dem Vitzthum heute noch angehört. Er förderte den Jungen, und dieser blieb dem Biken lange treu. «Typisch schweizerisch, wenn einem etwas gefällt», sagt er.

2018, mit 23 Jahren, wagte sich Vitzthum doch an etwas Neues. Er begann neben dem Biken mit dem Bahnfahren. Nicht ganz freiwillig. In einem Trainingslager mit Clubkollegen gesellte sich auch Claudio Imhof dazu. Der Thurgauer gehört zu den arrivierten Bahnfahrern – Vitzthums Leistungen blieben ihm nicht verborgen. Worauf Imhof den Rheintaler fragte, ob der sich nicht einmal auf der Bahn versuchen wolle. Vitzthum wollte, musste aber zuerst ein Problem lösen: «Ich hatte kein Bahnrad. Claudio lieh mir dann eines. Als Gegenleistung pflegte ich seine Velos.» Keine Sache für den gelernten Velomechaniker.

Für Olympia ein eigenes Team gegründet

Die beiden verstanden sich auf und neben der Bahn gut. Vitzthum setzte nun nicht mehr nur aufs Mountainbike. 2021 feierte er zusammen mit Imhof, Valère Thiébaud und Alex Vogel einen grossen Erfolg: Das Quartett gewann an der Heim-EM in Grenchen Silber in der Teamverfolgung. Das Ziel von Vitzthum und Imhof sind nun die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Um sich diesen Traum erfüllen zu können, haben die beiden ein eigenes Radteam mit dem Namen Bischibikes-Tobler Racing gegründet. So können sie schon jetzt selber entscheiden, welche Strassenrennen sie für den Formaufbau fahren wollen, und müssen keine Vorgaben von einem Teamchef erfüllen.

Das Konzept geht für ihn auf: Der Alleskönner auf dem Rad erlebt eine erfolgreiche Saison. Er gewann den Argovia-Bike-Cup, die Berner Rundfahrt auf der Strasse und vier Schweizer Meistertitel auf der Bahn. Nur bei einer Radsportart muss er passen. «Kunstrad fahren kann ich nicht», sagt Vitzthum und lacht.

Der Respekt vor der ersten grossen Rundfahrt

Zurzeit konzentriert er sich auf den Strassenradsport: Vitzthum bestreitet mit dem Nationalteam die Tour de Suisse. «Als ich am Telefon davon erfahren habe, sagte ich sofort zu», sagt Vitzthum. «Ich verfolgte die Tour de Suisse als 10-jähriger Bub jeweils am Streckenrand und sagte mir schon damals: Da will ich auch irgendwann mitfahren.»

Nun erfüllt sich Vitzthum seit letztem Sonntag diesen Wunsch. Mit dem nötigen Respekt. «Ich bin noch nie ein solches Rennen gefahren. Da sind sehr gute Fahrer am Start, und täglich gilt es, grosse Distanzen mit unterschiedlichen Topografien zurückzulegen», sagt der Ostschweizer.

Simon Vitzthum zeigt sich in einer Fluchtgruppe an der Spitze. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Er setzte bereits auf den ersten beiden Etappen Ausrufezeichen. Vitzthum gehörte jeweils der Fluchtgruppe an. Dass er am Starttag bei den Fernsehbildern mit dem Namen Vitzthul eingeblendet wurde – eine belgische TV-Grafikfirma schrieb den Namen falsch –, nimmt er mit einem Schmunzeln hin. Er sei einfach sehr stolz, mit dem Schweizer Kreuz auf dem Trikot durch das Heimatland zu fahren, und gebe alles für das Nationalteam.

