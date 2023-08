Messi-Mania in Miami – Das Trikot ist jetzt schon Kult – und Kim Kardashian sitzt in der ersten Reihe Lionel Messi erobert die USA gerade im Sturm. Alles zum Hype, dem sich selbst die Superstars nicht entziehen können. Und weshalb der Argentinier schon jetzt Shaqiri übertrifft. Dominic Wuillemin Marcel Rohner

Noch besser als erwartet: Lionel Messi trifft und trifft für Inter Miami. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich (Keystone)

Als die Nachricht kommt, ist David Beckham in Japan. Es ist fünf Uhr morgens und seine Frau Victoria aka Posh Spice not amused. Das Handy ihres Gatten vibriert andauernd. «Stell es aus!», soll sie wütend geschrien haben, so erzählt das Beckham «The Athletic». Beckham setzt seine Brille auf, liest und weiss: «Leo kommt!»