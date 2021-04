Umgestaltung Allschwilerplatz – Das Tramhäuschen wird samt Kiosk abgerissen Der Allschwilerplatz erhält ein neues Gesicht. Durch die Verschiebung der Tramgleise der Linie 6 und den Abbruch des alten Tramhauses samt beliebtem Kiosk soll Platz geschaffen werden für mehr Grün und mehr Velos. Simon Erlanger

Bald erhält der Allschwilerplatz ein neues Gesicht. Statt des Asphalts im Bildvordergrund soll es Grünflächen geben. Laut den Planern werden dann zahlreiche Bäume über dem umgestalteten Allschwilerplatz ein Blätterdach formen. Foto: Pino Covino

Nach über einem Jahrhundert wird der Allschwilerplatz neu gestaltet. Anlass ist die vorgeschriebene Anpassung der dortigen Tramhaltestelle an das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. Künftig soll ebenerdiges Einsteigen möglich sein .

Basel-Stadt sieht dies als Chance, den Platz gesamthaft zu erneuern. Dies geschieht im Rahmen der seit bald zwei Jahrzehnten laufenden «Wohnumfeldaufwertung», die etwa auch schon zur Umgestaltung des Rütimeyer-, des Winkelrieds- und des Wielandplatzes geführt hat.

Umfrage kritisiert Status quo

Damit der neue Allschwilerplatz im Quartier auf Akzeptanz stösst, führten das Präsidialdepartement, das Planungsamt des Baudepartements und das lokale Stadtteilsekretariat eine Umfrage durch, an der 63 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse der Umfrage und die dadurch beeinflussten aktuellen Pläne wurden am Mittwochabend den interessierten Quartierbewohnerinnen und -bewohnern in einer gestreamten Liveschaltung aus dem Präsidialdepartement im Rathaus präsentiert.