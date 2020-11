Im Flugsimulator – Das tollkühne Piloten-Duo von Flüh Vom Dorf im Leimental aus kann man um den ganzen Globus fliegen, obwohl es dort keine Piste gibt. Urs Schmidli und Peter Riesterer demonstrieren, wie das möglich ist. Martin Furrer

Täuschend echte Kulisse, vibrierende Pilotensessel, funktionsfähige Instrumente: Urs Schmidli (links) und Peter Riesterer im Airbus A320-Simulator. Foto: Pino Covino

Den Traum vom Fliegen – Urs Schmidli und Peter Riesterer haben ihn ein Leben lang geträumt. Durch Wolken gleiten, die Welt von oben betrachten, der Schwerkraft entfliehen – die Sehnsucht brannte jahrzehntelang in ihnen, sie schien unstillbar.

Jetzt wird der Traum Realität und die Sehnsucht gestillt. Captain Schmidli und First Officer Riesterer klettern ins Cockpit des Airbus A320-200. Sie studieren Fluginformationen, fahren Systeme hoch, checken Instrumente. Schmidli schiebt die Flügelklappen auf Startposition. «Ready for take off», sagt er. Die Triebwerke laufen rund. Der Tower gibt grünes Licht. Schmidli drückt den Schubhebel nach vorne. Das Cockpit beginnt zu vibrieren.