Rheinfelden – Das Thema Energie soll noch präsenter werden Rheinfelden feiert sich und sein Gold-Label, ist aber trotzdem noch nicht zufrieden mit sich. Daniel Aenishänslin

Die Rheinfelder Energiekommission präsentiert die Broschüre «Wir sind Energiestadt Gold»: Reto Rigassi (Präsident und Idee), Claudia Rohrer (Stadträtin, SP), Thomas Hotz (Vizepräsident), Beat Bannwart, Matthias Meier (von links). Foto: PD

Mit der Broschüre «Wir sind Energiestadt Gold» feiert Rheinfelden, dass es sich seit Ende 2022 «Energiestadt Gold» nennen darf, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Beigetragen zum Gold-Label hätten die grosse Elektrolastwagenflotte, Fernwärmenetze und nachhaltige Waldwirtschaft. Entscheiden sei auch gewesen, dass in Rheinfelden Gegenständen geflickt und nicht einfach weggeworfen würden und Esswaren verteilt würden, wenn sie nicht verkauft werden konnten. Alles Projekte, die in «Wir sind Energiestadt Gold» vorgestellt werden. Zudem werden sie in der Stadt auf Plakaten gezeigt.

«Mit unserer Broschüre und den Plakaten geben wir Projekten eine Plattform, die dazu beigetragen haben, dass die Stadt nun das goldene Energiestadtlabel trägt», sagt Stadträtin Claudia Rohrer (SP). Rheinfelden wolle das Thema Energie noch präsenter machen.

In Richtung Netto-Null

Die Broschüre solle unterhalten, überraschen und zum Nachdenken anregen, sagt Christine Arnold, Stabstellenleiterin Umwelt-Energie-Mobilität der Stadt Rheinfelden. 2020 gab der Stadtrat das Ziel aus, dass Rheinfelden bis 2050 klimaneutral werden solle. Aktuell bearbeite die Stadtverwaltung vor allem zwei Themenschwerpunkte, sagt Christine Arnold: «Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, brauchen wir eine nachhaltige Wärmeversorgung und eine nachhaltige Mobilität.»

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.