47’000 Einzelhaushalte – Das Thema Einsamkeit beschäftigt auch die Basler Politik Einsamkeit plagt nicht nur ältere Personen. Auch Junge kämpfen damit – sogar in einer belebten Stadt wie Basel. SP-Grossrat Pascal Pfister fordert deshalb eine Untersuchung. Seraina Graf

Einsamkeit betrifft nicht nur die ältere Generation – junge Menschen sind aber gehemmter, darüber zu sprechen. Foto: Getty Images

Alice Vogt* war einsam. Und das, obschon sie mitten im Berufsleben stand. Die mittlerweile pensionierte Frau lebte viele Jahre alleine und zog sich aufgrund einer Depression immer mehr zurück. Bei Freunden und Familienangehörigen hat sie sich so lange nicht mehr gemeldet, bis auch diese nicht mehr nach ihr fragten. «Ich war nur noch ein funktionierendes Wesen. Für alles andere als die Arbeit hat mir die Energie gefehlt. Ich habe in einem Einzelbüro im kaufmännischen Bereich gearbeitet», erzählt sie.

Alice Vogt ist kein Einzelfall. «Einsamkeit wird im städtischen, anonymen Kontext zunehmend zum Thema», sagt Boris Treyer, Berater im Zentrum Selbsthilfe in Basel. So führen in Basel im schweizweiten Vergleich viele Menschen einen Einzelhaushalt. Von den 200’000 Einwohnerinnen und Einwohnern lebt fast ein Viertel – 47’000 Personen – alleine.

Wie viele Menschen in Basel von Einsamkeit betroffen sind, möchte SP-Grossrat Pascal Pfister mithilfe des parlamentarischen Vorstosses «Strategie gegen Einsamkeit» in Erfahrung bringen, den er kürzlich eingereicht hat. Er fordert den Regierungsrat auf, zu prüfen, wie stark Einsamkeit in welchen Bevölkerungsgruppen verbreitet ist und welche Hilfsangebote für Betroffene bestehen.

Zuspitzung wegen Corona

Dass ein grosser Bedarf nach Hilfsangeboten für einsame Menschen besteht, bestätigen Boris Treyer und Simon Handschin vom Zentrum Selbsthilfe an der Feldbergstrasse. Einsamkeit sei in älteren sowie auch in jüngeren Bevölkerungsgruppen ein Problem, das wenig Aufmerksamkeit bekomme. Neue Projektideen und eine engere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren erachten sie als begrüssenswert.

Einsamkeit steht laut Treyer wie bei Alice Vogt oft in Zusammenhang mit psychischen und/oder physischen Beschwerden. Depressionen, soziale Ängste und chronische körperliche Erkrankungen gehören zu den häufigen Ursachen. Hinzu komme oftmals Armut, welche die Betroffenen weiter vom gesellschaftlichen Leben entkoppelt.

Eine Möglichkeit, durch Kontakt und Austausch aus der Einsamkeit zu finden, sind Selbsthilfegruppen, wie sie das Zentrum Selbsthilfe anbietet. «Das gilt auch für jüngere Menschen, die in Zeiten von Corona und Social Media zunehmend von Einsamkeit betroffen sind», sagt Treyer.

Im Stich gelassen

Bei der Selbsthilfe liegt der Altersdurchschnitt der Teilnehmenden bei 50 bis 55 Jahren. Der hohe Altersdurchschnitt hängt laut Treyer auch mit der Ausrichtung der Angebote zusammen. «Die Selbsthilfe für jüngere Menschen soll attraktiver werden», sagt er.

Im Zentrum Selbsthilfe hat deshalb kürzlich eine neue Gruppe aus jüngeren Personen zusammengefunden. Berater Handschin erzählt, dass oft eine emotionale Einsamkeit angesprochen wird. So fühlten sich vor allem jüngere Betroffene mit herausfordernden Themen, etwa der Arbeitssuche, alleine. Zu wissen, dass andere Menschen mit ähnlichen Problemen kämpfen und sich in einem geschützten Raum mit diesen auszutauschen, würde helfen. Dennoch fühlen sich jüngere Teilnehmende mit ihren spezifischen Anliegen oft im Stich gelassen.

«Junge Personen, die noch zur Schule gehen und in Vereinen aktiv sind, pflegen zahlreiche zwischenmenschliche Kontakte und erzählen deshalb kaum, einsam zu sein», bestätigt Fabio Kunz, Leiter der Offenen Jugendarbeit Region Gelterkinden, der deshalb von einer hohen Dunkelziffer ausgeht.

Innere Isolation

Was Jugendliche aber durchaus kennen, erklärt Kunz, ist das Gefühl, dass sich niemand für sie interessiert. Aussehen, Leistung oder Herkunft seien Themen, die Jugendliche während der Pubertät besonders beschäftigten. «Der Gedanke, nicht gut genug zu sein, verkleinert das Selbstwertgefühl und kann dazu führen, dass sich junge Menschen von anderen abgrenzen. Das kann zu innerer Isolation führen und mit Suizidgedanken enden», sagt er. Mit Beratungs- und Coaching-Angeboten sei es möglich, viele Themen zu bearbeiten, die nicht von einer Psychologin oder einem Psychiater therapiert werden müssten.

Für die Aufgaben, die sich aus der «Strategie gegen Einsamkeit» ergeben, sieht Pfister eine bestehende Abteilung der Stadtentwicklung vor. Die Kontaktstelle Quartierarbeit sei prädestiniert dafür. «Vorerst ist es sinnvoll, in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Strategie zu erarbeiten. So können Pilotprojekte entstehen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung auch wirklich entsprechen», erklärt Pfister.

Eine Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren erachtet Kunz deshalb als vielversprechend. Er appelliert auch an die Ansprechpersonen der jüngeren Personen – Achtsamkeit und Feingefühl ist gefragt. Speziell bei jungen Erwachsenen sei es nicht einfach, zwischen pubertären Phasen und tiefgründigen Problemen zu unterscheiden.

*richtiger Name der Redaktion bekannt

