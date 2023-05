Spielzeit 23/24 – Das Theater Basel will es wissen Die Leitungscrew des Basler Balletts, Schauspiels und der Oper präsentierten ihr Programm der kommenden Spielzeit. Das aufgetischte Buffet ist opulent. Simon Baur

Benedikt von Peter, Intendant, und Anja Dirks, Schauspielleitung, präsentieren das Programm des Theaters Basel für die Spielzeit 2023/2024, die am 7. September beginnt. Foto: Ingo Höhn

Es läuft gut fürs Theater Basel. Bei Intendant Benedikt von Peter herrscht Freude darüber, dass sich die Verkaufszahlen nach der Pandemie erfolgreich entwickelt haben: 460 Schulklassen haben in der Spielzeit 22/23 das Theater Basel besucht, und das Theater Public zieht monatlich 4000 unterschiedliche Menschen und Gruppen an, die sich zu Tanztrainings, Schachmeisterschaften oder zum Caféplausch treffen. Auch die Vorbereitungen für die Spielzeit 23/24, die am 7. September beginnt, laufen auf Hochtouren.

Am Dienstag wurde das Programm der Spielzeit 23/24 vorgestellt, wobei das neue Team der Sparte Ballett/Tanz sowie Richard Wagners monumentaler Opernzyklus «Der Ring der Nibelungen» im Vordergrund stehen.

Die künstlerische Leiterin des Ballett Basel, Adolphe Binder, und ihr Stellvertreter Tilman O’Donnell planen acht Produktionen, wovon fünf Premieren sind. Dabei liegen ihnen die Verbindung von interkontinental und translokal besonders am Herzen. Eröffnet wird die neue Spielzeit mit «Ensemble», einem Potpourri verschiedenster eigener Arbeiten der Mitglieder des Ballett Basel.

Zum vielseitigen und anspruchsvollen Programm der neuen Leitung gehört zudem ein zweiteiliger Tanzabend mit der US-amerikanischen Choreografin Bobbi Jene Smith; die Musik dazu, ein Auftragswerk des Sinfonieorchesters Basel, kommt von Celeste Oram. Zudem gestaltet der japanische Choreograf Saburo Teshigawara exklusiv für das Ballett Basel mit «Verwandlung» einen pulsierenden Zweiakter, in dem er Tanz, Licht und Chormusik miteinander verbindet. Mit ihren Produktionen wollen Binder und O’Donnell aktiv auf das Basler Publikum zugehen und zeigen sich offen für einen konstruktiven Dialog.

Vielfalt beim Ring

Für Wagners Ring-Zyklus machen «Das Rheingold» und «Die Walküre» in der Regie Benedikt von Peters den Anfang, wobei der britische Stardirigent Jonathan Nott das Sinfonieorchester Basel leitet. Damit das nicht zu pathetisch wird, kommt es in Basel zu einem Festival, das dieses Werk vielstimmig kontextualisiert. Mit von der Partie ist auch der «Yopougon-Ring», der sich Wagners Mythenwelt aus der postkolonialen Perspektive Abidjans nähert. Zudem gibt es mit «Rheinklang» ein Chorritual, das vor jeder Vorstellung von «Das Rheingold» auf dem Theaterplatz stattfindet, und Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura präsentieren mit «Gold, Glanz und Götter» ihr historisches Rechercheprojekt rund um Wagners Ring.

Doch auch das Theater Public wird wieder aktiv – Ende der Sommerferien mit «Camping Sunny Side», einem Klima-Camping-Projekt zwischen den zahllosen Bäumen auf dem Theaterplatz, in Kooperation mit den Basler Brunnenheizern vom Kollektiv Hotel Regina. Die Klimapolitik und die damit verbundenen politischen und intellektuellen Veränderungen werden übrigens auch im Schauspiel «Little Ice Age» thematisiert. Was auch bei Hesses «Steppenwolf», der als Schauspiel auf die Bühne kommt, der Fall ist. Dazu gibt es die Website neu auch auf Englisch und Französisch sowie ein neues Abo. Der Vorverkauf beginnt bereits ab Mittwoch. Das aufgetischte Buffet ist opulent, freuen wir uns aufs Naschen.

