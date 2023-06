Weltspitze im Stadtcasino – Das «teuerste Orchester der Welt» kommt nach Basel Erstmals seit 20 Jahren spielen die berühmten Berliner Philharmoniker wieder ein AMG-Konzert. Es wird ein Abend der Superlative. Lukas Nussbaumer

Am 26. Juni auch in Basel zu hören: die Berliner Philharmoniker. Foto: PD

Das letzte Konzert der Berliner Philharmoniker im Programm der Allgemeinen Musikgesellschaft (AMG) war am 13. Mai 2003. Damals gab es noch keine Smartphones, man las die Zeitung oder das Konzertprogramm noch nicht online, und das Foyer des alten Stadtcasinos war in der Pause noch heillos überfüllt. Thomas Jung, seit 2008/09 Geschäftsführer der AMG, erinnert sich: «Es war ein Dienstag. Dirigiert hat Mariss Jansons, gespielt wurden Beethovens 2. und Dvořáks 9. Sinfonie.»

Nun also, nach ziemlich genau 20 Jahren, kehren die Berliner Philharmoniker für ein Extrakonzert ins Stadtcasino zurück. «Wir haben es seither immer wieder versucht und waren auch des Öfteren im Gespräch, aber ein Konzert ist nie zustande gekommen», sagt Jung. «Dass es jetzt geklappt hat, ist für uns natürlich sensationell. Dass sie wieder mit einem der ganz grossen Gastdirigenten spielen, ist vielleicht Zufall, aber dadurch schliesst sich für uns auch ein Kreis.»

Am Pult stehen wird am 26. Juni nämlich der indische Altmeister Zubin Mehta – eine Kombination, die es in Basel so schnell nicht wieder geben wird. Zu hören gibt es zwei Werke aus Mehtas Kernrepertoire: Tschaikowskis 4. und Mozarts Jupiter-Sinfonie.

Dass die AMG das Konzert überhaupt auf die Beine stellen konnte, ist alles andere als selbstverständlich – allein schon wegen des hohen finanziellen Aufwands. «Die Berliner Philharmoniker sind ziemlich sicher das teuerste Orchester der Welt», meint Jung. «Wir haben zum Glück zwei grosszügige Unterstützende. Ganz finanziert ist das Konzert damit natürlich nicht, sonst hätten wir unser Stammpublikum gratis dazu eingeladen. (lacht) Aber unsere Ticketpreise für die Philharmoniker sind ein Stück günstiger als beim Lucerne Festival.»

Geht es ums Geld, ist der Klangkörper aus der deutschen Hauptstadt also einsame Spitze. Doch sind die Berliner Philharmoniker auch das beste Orchester der Welt? Jung ist da mit Superlativen vorsichtig: «In der Wahrnehmung vieler Leute haben sie wahrscheinlich diesen Status. Ich würde das so nicht sagen, das widerspräche meinem Kunstverständnis. Das Schöne an der Musik ist ja, dass man – im Unterschied zum Sport – nicht klar sagen kann, wer der oder die Beste ist. Die Qualität ist nicht anhand von Zahlen messbar. Die Berliner Philharmoniker gehören sicher zu den Top Three. Sie sind auf jeden Fall, vielleicht zusammen mit den Wiener Philharmonikern, eines der legendärsten Orchester der Welt.»

AMG-Konzert, Berliner Philharmoniker, am 26. Juni 2023 im Stadtcasino. Alle Infos unter www.konzerte-basel.ch

2023/2024 Infos einblenden Auch in der nächsten Saison steht die AMG für ein qualitativ hochstehendes und vielseitiges Programm. Zu den Highlights gehören der erste Solistenabend mit der ukrainischen Geigerin Bohdana Pivnenko im Oktober, ein viel Dynamik versprechendes Konzert mit der Filarmónica Joven de Colombia und Hilary Hahn sowie der Saisonabschluss mit den vorhin erwähnten Wiener Philharmonikern unter der Leitung des jungen Schweizer Dirigentenstars Lorenzo Viotti.

