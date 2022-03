Führung im Krieg gegen Russland – Team Selenski Der ukrainische Staatschef hat viele überrascht – mit Mut, Führungsstärke und Zuversicht. Doch er ist nicht allein. Wer sind die Männer um ihn herum, die ihn beraten und stützen? Frank Nienhuysen

«Wir sind in Kiew»: Präsident Wolodimir Selenski in einer Videobotschaft via Facebook – hier mit Olexi Resnikow, Verteidigungsminister, Andrei Jermak, Chef des Präsidialamts, und David Arachmia, Fraktionschef der Regierungspartei Diener des Volkes. Foto: AFP (Facebook)

Es ist jetzt nicht die Zeit für feine Anzüge. Michailo Podoliak trägt einen olivgrünen Parka und filmt sich bei einem kleinen Stadtspaziergang in Kiew. Der Berater von Präsident Wolodimir Selenski geht vorbei an Hausfassaden der Gründerzeit, an schmiedeeisernen Balkonbrüstungen und geschlossenen Geschäften. Passanten sind nicht zu sehen, dafür zwei andere Männer in Olivgrün, die mit ihm unterwegs sind, mit Pappbechern und dampfendem Kaffee in der Hand, Trophäen des kleinen Alltagsglücks.