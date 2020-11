Hotelsterben in Basel beginnt – Das Swissôtel Le Plaza ist bankrott Es ist nicht überraschend, dass ausgerechnet dieses Hotel als Erstes in Basel Insolvenz anmeldet: Der Betrieb ist auf Geschäftsreisende und Kongresstouristen ausgerichtet und leidet deshalb speziell unter der Corona-Krise. Andrea Schuhmacher

Die Accor-Gruppe sucht für das Swissôtel Le Plaza Basel nach einem neuen Pächter. Foto: Nicole Pont

Das Swissôtel Le Plaza Basel hat wegen der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Dies als erstes Hotel in Basel. Überraschend kam für Branchenkenner diese Meldung der Accor-Gruppe nicht. Schon länger kursierten Gerüchte um eine Schliessung des Hotels am Basler Messeplatz. Ende September hatte die Accor-Gruppe – sie fungiert als Markengeberin – die Schliessung des Swissôtel Zürich bekannt gegeben. Erst kürzlich meldete zudem das Bundesamt für Statistik Zahlen, welche die düstere Lage der Hotels in den grossen Städten aufzeigen: Demnach ist die Zahl der Logiernächte in Basel im September im Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent zurückgegangen. Vor allem auch, weil die für Grossstadthotels wichtigen Geschäftsreisenden ausbleiben.